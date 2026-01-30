Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

CANLI! UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Lig kura çekimi canlı izlemek isteyen taraftarlar, hangi kanalda yayınlandığını araştırmaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nin bugün kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimlerine ligi 9-24 arasında tamamlayan takımlar dahil olacak. Kura çekimlerinin ardından ise Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri netlik kazanmış olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de kura çeki sonucunda play-off rakibi netleşecek. Taraftarlar tarafından Avrupa Ligi kura çekimi nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Avrupa Ligi kura çekimi şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CANLI! UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe rakibi belli oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 14:41

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı neredne izlenir, hangi kanalda soruları taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması sona erdi. Lig aşamasının sona ermesiyle birlikte puan tablosunda 1-8 arasında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan temsilcimiz Fenerbahçe ise 19. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynayacaklar. Fenerbahçe'nin play-off turu rakibi ise kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Avrupa Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri açıklandı. Peki Avrupa Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın programı...

CANLI! UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe rakibi belli oluyor

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Lig kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Kura çekimine taraftarlar ücretisz bir şekilde UEFA'nın resmi internet sitesinden izleyebilecekler. Kura çekiminin ardından play-off eşleşmeleri belli olacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off muhtemel rakibinin Viktoria Plzen veya Notthingam Forrest olması öngörülüyor. Avrupa Ligi'nin play-off turunun ilk maçları açıklanan bilgilere göre 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. İkinci rövanş mücadeleleri ise 26 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçını Kadıköy'de ikinci karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.

CANLI! UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe rakibi belli oluyor

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek Avrupa Ligi kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

CANLI! UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe rakibi belli oluyor

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Kura çekiminin ardından Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan 16 takımın eşleşmesi belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimine katılacak olan takımların listesi şöyle:

Genk

Bologna

Stuttgart

Ferençvaroş

Nottingham Forrest

Viktoria Plzen

Kızılyıldız

Celta

PAOK

Lille

Fenerbahçe

Panathinaikos

Celtic

Ludogorest

Dinamo Zagreb

Brann

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise şöyle oldu:

Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Real Betis

Porto

Braga

Freiburg

Roma

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.