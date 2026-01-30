CANLI! UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı neredne izlenir, hangi kanalda soruları taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması sona erdi. Lig aşamasının sona ermesiyle birlikte puan tablosunda 1-8 arasında yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplayan temsilcimiz Fenerbahçe ise 19. sıraya yerleşti. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu oynayacaklar. Fenerbahçe'nin play-off turu rakibi ise kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Avrupa Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri açıklandı. Peki Avrupa Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın programı...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Lig kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı ve şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Kura çekimine taraftarlar ücretisz bir şekilde UEFA'nın resmi internet sitesinden izleyebilecekler. Kura çekiminin ardından play-off eşleşmeleri belli olacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off muhtemel rakibinin Viktoria Plzen veya Notthingam Forrest olması öngörülüyor. Avrupa Ligi'nin play-off turunun ilk maçları açıklanan bilgilere göre 19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. İkinci rövanş mücadeleleri ise 26 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçını Kadıköy'de ikinci karşılaşmasını ise deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek Avrupa Ligi kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak. Kura çekiminin ardından Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek olan 16 takımın eşleşmesi belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimine katılacak olan takımların listesi şöyle:

Genk

Bologna

Stuttgart

Ferençvaroş

Nottingham Forrest

Viktoria Plzen

Kızılyıldız

Celta

PAOK

Lille

Fenerbahçe

Panathinaikos

Celtic

Ludogorest

Dinamo Zagreb

Brann

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise şöyle oldu:

Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Real Betis

Porto

Braga

Freiburg

Roma