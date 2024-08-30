Avrupa Ligi kura çekimleri saat 14.00'da UEFA'nın resmi internet sayfasında yayınlanacak

30 Ağustos 2024 09:43 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 10:05

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

36 takımın lig sistemine göre mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı UEFA tarafından açıklandı.

Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi kurası Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da Türkiye saati ile 14.00'da gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimleri UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Taraftarlar kura çekimlerini siteden anlık olarak takip edebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ YENİ SİSTEM

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sisteme göre takımlar 3'ü içeride 3'ü deplasmanda olmak üzere toplam her torbadan iki ekip ile eşleştiği 6 maç oynayacak.

25-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ilk aşama sonucunda takımlar puanlarına göre sıralanacak.

İlk 8'de yer alanlar doğrudan son 16 turuna yükselirken diğerleri ise çift maç usulü eleme oynayacak.