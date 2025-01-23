Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu
Dünyanın her yerinde sıkı sıkıya takip edilen Avrupa Ligi'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaları canlı olarak izlemek isteyenler Avrupa maçlarının yayınlandığı kanalı araştırdı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bugünün maç programı da belli oldu. Müsabakaları canlı izlemek isteyenler için Avrupa maçlarının nereden izleneceği de duyuruldu.
AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını TRT 3 yıllığına aldı. Bu sebeple karşılaşmalar TRT ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak izleniyor. Türk takımların maçları TRT 1 kanalında yayınlanırken yabancı takım maçları tabii Spor aracılığıya yayınlanıyor.
AVRUPA LİGİNDE BUGÜNÜN MAÇLARI
23 Ocak Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşmalar ve yayın bilgileri şöyle:
20:45 | AZ Alkmaar - Roma | tabii Spor
20:45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | tabii Spor
20:45 | Porto - Olympiakos | tabii Spor
20:45 | Fenerbahçe - Lyon | TRT 1
20:45 | Hoffenheim - Tottenham | tabii Spor
20:45 | Malmö - Twente | tabii Spor
20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | tabii Spor
Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu - 1. Resim
20:45 | Karabağ - FCSB | CBC Sport | tabii Spor
23:00 | Elfsborg - Nice | tabii Spor
23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | tabii Spor
23:00 | Lazio - Real Sociedad | TRT Spor | tabii Spor
23:00 | Ludogorets - Midtjylland | tabii Spor
23:00 | Manchester Utd - Glasgow Rangers | CBC Sport | tabii Spor
23:00 | PAOK - Slavia Prag | tabii Spor
23:00 | RFS - Ajax | tabii Spor
23:00 | St. Gilloise - Braga | tabii Spor