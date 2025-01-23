Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu

23 Ocak 2025 17:28 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 17:31

Dünyanın her yerinde sıkı sıkıya takip edilen Avrupa Ligi'nde bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaları canlı olarak izlemek isteyenler Avrupa maçlarının yayınlandığı kanalı araştırdı.

Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

Manchester United-Rangers maçı hangi kanalda? Maç kadrosu belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ederken bugünün maç programı da belli oldu. Müsabakaları canlı izlemek isteyenler için Avrupa maçlarının nereden izleneceği de duyuruldu.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını TRT 3 yıllığına aldı. Bu sebeple karşılaşmalar TRT ekranlarından ve tabii platformundan canlı olarak izleniyor. Türk takımların maçları TRT 1​ kanalında yayınlanırken yabancı takım maçları tabii Spor aracılığıya yayınlanıyor.

AVRUPA LİGİNDE BUGÜNÜN MAÇLARI

23 Ocak Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşmalar ve yayın bilgileri şöyle:

20:45 | AZ Alkmaar - Roma | tabii Spor

20:45 | Bodo Glimt - Maccabi Tel Aviv | tabii Spor

20:45 | Porto - Olympiakos | tabii Spor

20:45 | Fenerbahçe​ - Lyon​ | TRT 1

20:45 | Hoffenheim - Tottenham | tabii Spor

20:45 | Malmö - Twente | tabii Spor

20:45 | Viktoria Plzen - Anderlecht | tabii Spor

Bugün maç var mı? 23 Ocak programı duyuruldu - 1. Resim

20:45 | Karabağ - FCSB | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | Elfsborg - Nice | tabii Spor

23:00 | Eintracht Frankfurt - Ferencvaros | tabii Spor

23:00 | Lazio - Real Sociedad | TRT Spor | tabii Spor

23:00 | Ludogorets - Midtjylland | tabii Spor

23:00 | Manchester Utd - Glasgow Rangers | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | PAOK - Slavia Prag | tabii Spor

23:00 | RFS - Ajax | tabii Spor

23:00 | St. Gilloise - Braga | tabii Spor