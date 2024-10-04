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Avrupa maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37.300 oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Ekim 2024 09:17 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:18
Avrupa maçlarının ardından Türkiye&#039;nin UEFA ülke puanı 37.300 oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bu haftaki maçları tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu haftaki maçları tamamlandı.

Maçların sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor.

Avrupa maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37.300 oldu - 1. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?

Geçtiğimiz sezon Türkiye ülke puanı sıralamasında büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Çekya'nın önüne geçmişti.

Ancak bu sezon Avrupa'da eleme turlarında alınan mağlubiyet ve beraberliklerin ardından Türkiye 10. sıraya gerilemişti.

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda da takımlarımız 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 400 puan aldı.

Alınan sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralaması değişmedi ve 37 bin 300 puan ile 10. sıradaki yerini korudu.

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'de yer alan takımlar şöyle:

  1. İngiltere - 92.160
  2. İtalya - 81.231
  3. İspanya - 75.703
  4. Almanya - 74.035
  5. Fransa - 61.379
  6. Hollanda - 56.566
  7. Portekiz - 52.616
  8. Belçika - 46.000
  9. Çekya - 40.450
  10. Türkiye - 37.300
  11. Norveç - 32.250
  12. Avusturya - 31.000
  13. İsrail - 30.625
  14. Danimarka - 30.075
  15. Yunanistan - 30.000

Avrupa maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37.300 oldu - 2. Resim

GALİBİYET, BERABERLİK ÜLKE PUANINDA KAÇ PUAN GETİRİR?

Avrupa maçlarında takımlarımızın grup aşamasında aldığı her galibiyet 2 puan, eleme turlarında ise 1 puan kazandırıyor.

Beraberlik durumunda ise grup aşamasında 1 puan kazanırken eleme turlarında ise 0.5 puan geliyor.

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Kaynak: TGRT HABER

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