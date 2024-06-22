Avrupa Şampiyonası finali 14 Temmuz tarihinde oynanacak

22 Haziran 2024 00:50 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 00:30

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından 14 Haziran'da başladı.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada 24 milli takım mücadele edecek.

Bu, Almanya'nın birleşmesinden sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapışı olacak.

TURNUVADA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Şampiyonada 24 takım yer alacak ve bu takımlar altı grupta mücadele edecek.

Grup aşamasında her grupta dört takım bulunacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 takım ve en iyi üçüncü olan dört takım eleme aşamasına yükselecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası'nın finali, 14 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak.

Turnuva boyunca Almanya'nın çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilecek maçlar, futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak.

Almanya, daha önce 1988'de Batı Almanya olarak ve 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'de Münih'te oynanan maçlarla turnuvaya ev sahipliği yapmıştı.