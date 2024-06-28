Avrupa şampiyonu olan ilk kadın pilot Seda Kaçan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu

28 Haziran 2024 13:55 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:10

Motor sporlarında ülkemizde birçok tarihi başarıya imza atan Seda Kaçan bir yenisini daha ekledi.

Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde takımı TEXACO Team AMS ile DSG kategorisinde Slovakya'daki son etap öncesi şampiyon oldu.

Bu başarı ile birlikte Avrupa'daki bir pist şampiyonasını kazanan ilk kadın pilot oldu.

Şampiyonluğun ardından başarılı sporcu "Motor sporları kariyerime başlarken kendime belirlediğim bir büyük hedefe daha ulaştım. Şampiyonada mücadele eden tek kadın pilot olarak bu şampiyonluk benim için çok anlamlı. Hem ülkemizi hem de kadınları gururla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolda ilk andan itibaren bana desteklerini esirgemeyen başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

SEDA KAÇAN KİMDİR?

Seda Kaçan 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Bir süre özel bir şirketin pazarlama departmanında çalıştıktan sonra otomobil sporlarında ilerleyeme karar verdi.

30 yılın ardından Türkiye Karting Şampiyonu olan ilk kadın pilot oldu.

29 Ekim 2023 yılında ise yurt dışındaki bir pist şampiyonasında yarışan ilk kadın Türk pilot olmayı başardı.