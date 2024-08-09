Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği söyleniyor

09 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:50

Gülse Birsel, Ata Demirer gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Gaffur'u oynayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği öğrenilirken kötü haberin ardından sevenleri yıkıldı.

PEKER AÇIKALIN BEYİN KANAMASI MI GEÇİRDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Magazin Burada'da yer alan habere göre Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi ve konuşma yetisini kaybetti.

Gaffur karakterini canlandıran Açıkalın’ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenilirken ameliyat olacağı iddia ediliyor.

AVRUPA YAKASI'NIN GAFFUR'U DAHA ÖNCE KALP AMELİYATI DA OLMUŞTU

ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası'nda yer alan Açıkalın'ın kalp pilinin süresinin dolması sebebiyle ameliyata alınmıştı. Operasyon sonrası şu sözleri söylemişti:

"Tüm sağlık çalışanlarına ve eli öpülesi tüm doktorlardan Allah razı olsun ve insanlıktan nasibini almamış bu kutsal insanlara saldıranları da… Allah acılar içinde bıraksın..”