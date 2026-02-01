Avrupa’dan Starlink hamlesi: IRIS2 için takvim öne çekildi

Menü Kapat
Şubat 01, 2026 12:10
Avrupa Birliği, Starlink’e rakip olarak geliştirilen IRIS2 uydu ağı için hedefi erkene aldı. 290 uydudan oluşacak sistemin ilk iletişim hizmetlerini 2029’da sunması planlanıyor.

Avrupa Birliği, uzayda stratejik bağımsızlık hedefi doğrultusunda yürüttüğü IRIS2 projesinde vitesi yükseltiyor. AB Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius’un açıklamasına göre, Elon Musk’ın Starlink sistemine doğrudan cevap olarak konumlanan IRIS2’nin ilk iletişim hizmetlerinin 2029 yılında başlaması hedefleniyor. Proje için daha önce 2030 yılı işaret edilmişti.

Kubilius’un verdiği mesaj net: Avrupa, kritik iletişim altyapısında dışa bağımlılığı azaltmak istiyor. Bu çerçevede IRIS2, sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak görülüyor.

290 UYDULUK ÇOK YÖRÜNGELİ AĞ

IRIS2, farklı yörüngelerde görev yapacak toplam 290 uydudan oluşan geniş bir sistem olarak tasarlandı. Öncelik, AB kurumları, üye ülke hükümetleri ve kamu ajansları için şifreli ve güvenli iletişim sağlamak. Bunun yanında, Avrupa genelinde vatandaşlara yönelik yüksek hızlı Wi-Fi hizmetleri de projenin hedefleri arasında.

Kubilius, IRIS2’nin yalnızca sivil bir iletişim projesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. “Avrupa’nın kendi egemen askeri bulut altyapısına sahip olması gerekiyor,” diyen Kubilius’a göre, sivil ve askeri kullanım alanlarının giderek iç içe geçtiği mevcut ortamda bu tür sistemler artık bir zorunluluk.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER PROJEYİ ÖNE ÇEKTİ

Projenin hız kazanmasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD ile yaşanan siyasi gerilimlerin önemli payı olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, Avrupa’nın özellikle uydu sistemleri gibi hassas altyapılarda daha güçlü ve bağımsız bir yapıya ihtiyaç duyduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kubilius, Avrupa’nın hâlen Amerikan uydu hizmetlerine yüksek derecede bağımlı olduğunu açıkça kabul ediyor. Ancak bu tablonun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını da ekliyor.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE GOVSATCOM DEVREDE

IRIS2 tamamen faaliyete geçene kadar oluşabilecek boşluğu doldurmak için GOVSATCOM adlı geçici sistem devreye alındı. Geçtiğimiz hafta başlatılan girişim kapsamında, beş AB ülkesine ait sekiz uydu birbirine bağlandı. Bu yapı sayesinde, 27 üye ülkenin hükümetleri ve orduları için temel iletişim hizmetleri sunulmaya başlandı.

AVRUPA’NIN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR

Tüm bu adımlara rağmen Avrupa’nın aşması gereken ciddi engeller var. Kubilius’a göre erken füze uyarı sistemleri ve uydu fırlatma kapasitesi, AB’nin geride kaldığı başlıca alanlar arasında yer alıyor. Özellikle fırlatma temposunda, Elon Musk’ın SpaceX şirketinin oldukça gerisinde kalındığı açıkça dile getiriliyor.

Bazı üye ülkeler ise kendi ulusal projeleriyle sürece katkı sunmaya başlamış durumda. Almanya, uzay savunmasına 35 milyar euro ayırdığını açıklarken; Fransa ile birlikte “Odin’s Eye” adı verilen uydu tabanlı bir füze erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyor. Bu sistemin 2030’lu yılların başında devreye alınması planlanıyor.

