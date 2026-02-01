Avrupa’dan Starlink hamlesi: IRIS2 için takvim öne çekildi

Kubilius’un verdiği mesaj net: Avrupa, kritik iletişim altyapısında dışa bağımlılığı azaltmak istiyor. Bu çerçevede IRIS2, sadece bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak görülüyor.

290 UYDULUK ÇOK YÖRÜNGELİ AĞ

IRIS2, farklı yörüngelerde görev yapacak toplam 290 uydudan oluşan geniş bir sistem olarak tasarlandı. Öncelik, AB kurumları, üye ülke hükümetleri ve kamu ajansları için şifreli ve güvenli iletişim sağlamak. Bunun yanında, Avrupa genelinde vatandaşlara yönelik yüksek hızlı Wi-Fi hizmetleri de projenin hedefleri arasında.