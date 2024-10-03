Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu

03 Ekim 2024 10:18 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:20

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından onaylandı. En düşük avukat maaşı 25 bin TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin 3 Ekim Perşembe tarihli sayısında Türkiye Barolar Birliği 2024-2025 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 55,06 oranında artış sağlanması yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Barolor Birliği 2024-2025 avukatlık asgari ücret tarifesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 32.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti ayrı bir bent olarak düzenlenerek 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesinde ücret 18.000 TL olarak belirlenmiş; Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davalar için yeni maktu ücret 13.500 TL olarak tespit edilmiştir.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30.000 TL'dir.

Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 48.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Tarife'ye "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler" başlıklı yeni bir bent eklenerek maktu ücret 12.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tarife'nin "Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret" başlıklı Üçüncü Kısımında yer alan miktarlar, oluşan mali tablo dikkate alınarak önemli ölçüde artırılarak yeniden düzenlenmiştir.

EN DÜŞÜK AVUKATLIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye Barolar Birliği 2024-2025 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 55,06 oranında artış sağlanmasıyla beraber en düşük avukat maaşı 25 bin TL olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLDU?

Avukatlık Kanunu 35. madde uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların en düşük maaşı 32 bin TL olarak belirlendi.