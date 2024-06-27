Avusturya Türkiye maçı 2 Temmuz saat 22.00'da oynanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 00:41 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:29
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nu 2-1'lik skorla kazandığı Çekya maçıyla tamamlayarak son 16'ya yükseldi. Milli Takımımız, Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nu 2-1'lik skorla kazandığı Çekya maçıyla tamamlayarak son 16'ya yükseldi
Milli Takımımız, Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.
TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI SONUCU NASIL?
Türkiye, Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan maçta Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Çenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
Çekya'da Antonin Barak'ın erken kırmızı kartı, maçın seyrini etkiledi.
Türkiye'nin galibiyeti 2-1'lik sonucun ardından son 16'ya yükselmesi ile sevinçle karşılandı.
Türkiye'nin şimdiki rakibi ise Avusturya.
AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Avusturya Türkiye maçı 2 Temmuz tarihinde oynanacak.
Maç, Türkiye saati ile akşam 22.00'da başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber