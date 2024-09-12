Ay tutulması 18 Eylül Çarşamba günü Türkiye'den görülebilecek

12 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:07

Ay tutulmasının başlamasına sayılı günler kaldı. Parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek olan Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği gündem oldu.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi nedeniyle meydana gelen Ay tutulmasının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı.

Çıplak gözle görülebilecek olan Ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği belli oldu.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Kıta Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan görülebilecek olan Ay tutulması 18 Eylül Çarşamba günü sabaha doğru saat 05.14'te başlayacak ve 06.16'da bitecek.

Parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek olan Ay tutulması çıplak gözle görülebilecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ 18 EYLÜL?

Ay tutulmasını vatandaşlar Türkiye'den çıplak gözle 18 Eylül 2024 tarihinde izleyebilecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Parçalı Ay tutulması, dünya atmosferine Güneş'ten gelen mavi ışınları saçılıp, kırmızı ışınları ise kırılarak Ay'ın üzerine düşmesi nedeniyle oluşur. Ay, parçalı tutulma sırasında bakır renginde görülür.

Tam Ay tutulması:

Ay'ın tamamı Dünya'nın gölgesine girer ve kırmızıya benzer bir renk alır. "Kanlı Ay" tutulması olarak da bilinmektedir.

Yarıgölge Tutulması:

Dünya'nın yarı gölgesinden Ay'ın geçmesiyle oluşur ve hafif bir kararma görülür.