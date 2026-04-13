Ay’a inişi mümkün kılan kodlar artık herkesin erişimine açık

BUGÜNÜN ÖLÇÜLERİNE GÖRE SON DERECE SINIRLIYDI

AGC’nin teknik kapasitesi, bugünün cihazlarıyla kıyaslandığında gerçekten hayli mütevazıydı. Sistem yalnızca 3.840 byte RAM ve 69.120 byte depolama alanına sahipti. İşlem gücü de saniyede yaklaşık 85.000 komut çalıştırma seviyesindeydi.

Ama işin çarpıcı yanı da burada başlıyor. Böylesine sınırlı bir yapı, insanlığın Ay’a inişini yönlendirecek kadar güvenilir ve hassas bir yazılım altyapısına ev sahipliği yaptı.

Donanımın fiziksel boyutları da dikkat çekiyor. AGC yaklaşık 61,6 x 31,6 x 15,2 santimetre ölçülerindeydi ve 32 kilogramın biraz üzerinde ağırlığa sahipti. Astronotların doğrudan kullandığı DSKY kontrol birimleri ise yaklaşık 8,2 kilogram ağırlığındaydı. Bu birimler hem Komuta Modülü’nde hem de Ay Modülü’nde yer alıyordu.