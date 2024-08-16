Özgür Özel ayağını kırması sebebiyle Can Atalay oturumuna sargılı olarak katıldı

16 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:59

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in ayağında basit bir kırık olduğunu belirtirken kazanın nedeni paylaşılmamıştı. Bugün Can Atalay oturumuna katılmasının ardından sargılı olması da vatandaşın gözünden kaçmadı. Ne oldu, sağlık durumu nasıl gibi sorular ise gündeme geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AYAĞINA NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ayağının kırılması nedeniyle TBMM'de Filistin lideri Abbas'ın konuşmasını dinlemeye gelemediğini ifade etmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek." sözleri ile ayağının kırıldığını paylaşmıştı.

Ayağının kırılması nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın toplantısına katılamayan Özel, bugün Can Atalay oturumuna koltuk değneği olmadan sekerek yürürken havalı yürüme botu giymesi dikkatlerden kaçmadı.