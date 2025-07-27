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 | Hüseyin Bahcivan

Aybastı yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final, yarı final ve final bugün oynanacak

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi 4. etabı Ordu'da düzenleniyor. Aybastı Şenlikleri kapsamında düzenlenen Perşembe Yaylası Güreşleri'nde bugün final mücadeleleri oynanacak. Vatandaşlar tarafından Aybastı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ayrıca Aybastı yağlı güreşleri final mücadelesinin saati de gündeme geldi.

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Aybastı yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final, yarı final ve final bugün oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 11:39

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından CW Enerji Yağlı Güreşler Ligi'nin 4. etabı 917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri ile birlikte devam ediyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen 917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başladı. İlk gün gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından çeyrek finale çıkan pehlivanlar belli oldu.

Bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) ise 917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nde çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri oynanacak.

Vatandaşlar tarafından Aybastı güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

Aybastı yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final, yarı final ve final bugün oynanacak

AYBASTI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri açıklanan bilgilere göre Yıldız ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar karşılaşmayı şifresiz ve canlı bir şekilde izleyebilecekler.

Geçtiğimiz yıl Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nde finalde Ali Gürbüz ile Orhan Okulu karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada Ali Gürbüz kazanarak 1. olmuştu.

Aybastı yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final, yarı final ve final bugün oynanacak

AYBASTI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ordu'da düzenlenen 917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri bugün saat 12.00'de başlayacak. Sırayla çeyrek final, yarı final ve final mücadeleleri oynanacak. 917. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale çıkan başpehlivanlar şöyle:

"Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Mustafa Taş, Ali İhsan Batmaz, Orhan Okulu, Furkan Durmuş Altın, Ali Gürbüz, Erkan Taş"

Aybastı yağlı güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Çeyrek final, yarı final ve final bugün oynanacak

AYBASTI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aybastı Yağlı Güreşleri'nde final mücadelesinin saat kaçta oynanacağı henüz belli değil. Bugün ilk önce çeyrek final ve yarı final etabı oynanacak.

Çeyrek final ve yarı final etabının sona ermesinin ardından Aybastı Yağlı Güreşleri final karşılaşmasının saati netlik kazanacak.

ETİKETLER
#spor
#trt spor
#Yağlı Güreş
#Aybastı Yağlı Güreşleri
#Cw Enerji Yağlı Güreşler Ligi
#Aktüel
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