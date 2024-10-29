Aydın Belediyesi 29 Ekim etkinlik programında Sagopa Kajmer konseri yer aldı

29 Ekim 2024 17:40 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:42

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok belediye konser düzenliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi etkinlik takvimine göre Sagopa Kajmer ve Afra konser verecek. Katılım sağlamak isteyenler Aydın 29 Ekim etkinlik programını araştırdı.

Sarıyer'de 29 Ekim'de yapılacak etkinlik, konser ve gösterilerin programı belli oldu

Sarıyer'de 29 Ekim'de yapılacak etkinlik, konser ve gösterilerin programı belli oldu

Bugün tüm Türkiye'de 29 Ekim​ coşkuyla kutlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Aydın​'da çeşitli etkinlikler düzenlenirken Sagopa Kajmer konserinin ne zaman, saat kaçta olacağı da merak konusu oldu.

29 EKİM AYDIN ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI 2024

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel birçok etkinlik düzenliyor.

Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabı üzerinden Sagopa Kajmer ve Afra'nın ücretsiz sahne alacağını duyurdu. Binlerce vatandaşın etkinliğe katılması bekleniyor.

Aydın'da valilik önünde düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından tören bitti. Çerçioğlu, Cumhuriyetimizin 101. yılını "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, onun izinde aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun” sözleri ile kutladı.

SAGOPA KAJMER 29 EKİM AYDIN KONSERİ SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türk Rap müzik piyasasının başarılı isimlerinden biri olan Kajmer, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda bugün 21.00'de sahne alacak.

Kajmer konseri öncesinde 20.00'da Afra sahneye çıkacak.