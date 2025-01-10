Aydın-Denizli Otoyolu kaç dakika, açıldı mı? Otoyolun güzergah haritası ve geçiş ücreti gündemde

10 Ocak 2025 09:58 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:59

Aydın-Denizli Otoyolu bugün açılıyor. Binlerce kişinin heyecanla beklediği Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücreti ve güzergah haritası da araç sahiplerinin dikkatini çekti. Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edilmesi planlanan yeni otoyolun açılış tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın katılımıyla bugün Aydın-Denizli Otoyolu hizmete açılıyor. Otoyolu kullanacak olanlar geçiş ücreti ve güzergahı araştırmaya başladı.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU AÇILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Binlerce araç sahibinin beklediği yolun çalışmaları sonra erdi. Bugün 10 Ocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Aydın-Denizli Otoyolu açılacak.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU KAÇ DAKİKA, SAAT SÜRÜYOR?

Bakan Uraloğlu, "Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor." açıklamasında bulundu.

Buna göre Aydın ve Denizli aralığında süre 55 dakika olacak.

AYDIN DENİZLİ OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

1. sınıf araçlar Aydın- Köşk arasında 55 TL, Aydın-Nazilli arasında 125 TL, Aydın-Kuyucak arasında 170 TL, Aydın-Buharkent arasında 230 TL, Aydın-Sarayköy arasında 285 TL, Aydın-Kumkısık arasında 305 TL, Aydın-Pamukkale arasında 340 TL, Aydın-Kocabaş arasında 385 TL ödeme yapacak.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU GÜZERGAH HARİTASI

Otoyol güzergahının ilk etabı Kocabaş'tan başlıyor ve Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy, Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaşıyor. İkinci etap ise Kuyucak'tan başlayıp, Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da bitiyor.

Yol Aydın Çevre Yolu Otoyol Kavşağı'ndan başladıktan sonra Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden geçip Kuyucak'a gidiyor.

D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu’na paralel olarak Sarayköy'ün güneyinden geçen otoyol D-320 Devlet Yolu'nun kuzeyine geçerek Kocabaş'a ilerliyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU KAÇ KM?

Bakan Uraloğlu otoyolun uzunluğunu şu sözlerle paylaştı:

"Otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresi 55 dakikaya iniyor."