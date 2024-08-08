Aydın Germencik'te yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor

08 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:13

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının sayısı da giderek artmaya başladı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı olan Gümüşyeniköy'de 7 Ağustos Çarşamba günü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

AYDIN GERMENCİK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? SON DAKİKA

Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları 8 Ağustos Perşembe günü de devam ediyor.

Geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaşan yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

TOMA, AFAD, Jandarma, UMKE ve Kızılay ekipleri de yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde görev alıyor.

2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve yer ekipleri tarafından gece boyu yangını söndürme çalışmaları devam etti.

Yangına karadan arazözler, iş makineleri, tankerler ile müdahale edilirken havadan ise 9 uçak ve 9 helikopter ile çalışmalar yapılıyor.