Aydın Koçarlı Yeni Kaymakamı Ramazan Taşkın, Kars Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı

02 Temmuz 2024 07:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 08:11

2 Temmuz Resmi Gazete kararlarında yer alan 302 Mülki İdare Amirleri atamaları arasında Koçarlı Kaymakamı da yer aldı.

KOÇARLI KAYMAKAMI RAMAZAN TAŞKIN KİMDİR?

Eski Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, Koçarlı Kaymakamı olarak atandı.

1991 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelen Taşkın, ilkokul, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa’ da bitirdi.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

2015 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Taşkın, 2016-2019 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetmen Yardımcısı olarak çalıştı.



18.03.2019 tarihinde Kaymakam Adayı olarak Aydın Valiliği emrine atandı. Samsun Vezirköprü ve Uşak Banaz ilçelerinde Refiklik Stajını yapan Kaymakam Ramazan Taşkın, 10.06.2019 tarihinde Yavuzeli ilçesinde göreve başladı. Daha sonra Bayramören ilçesinde çalıştı.



Ramazan Taşkın, Manisa Köprübaşı Kaymakamı olarak görev yapmaktayken Cumhurbaşkanlığının 12 Ağustos 2022 tarih ve 2022/392 Sayılı kararıyla Kars Vali Yardımcısı olarak atanmıştır.

2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete kapsamında ise Aydın Koçarlı kaymakamı olarak atandı.



Evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.