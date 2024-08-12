Aydın Nazilli'de makilik alan yangını çıktı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Ağustos 2024 15:29 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:38
12 Ağustos günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirirken Nazilli son dakika yangınında son durum nedir merak konusu oldu. Dumanların yükselmesi ile vatandaşlar ihbarda bulundu.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber orman yangınlarında artış görünüyor. Nazilli'de çıkan makilik alan yangını söndürüldü mü merak ederken ekipler olay yerine sevk edildi.
AYDIN NAZİLLİ YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
12 Ağustos günü Nazilli'de çıkan makilik alan yangını vatandaşı endişelendirirken ihbar sonucunda ekipler olay yerine sevk edildi.
Bugün 14.30 civarında Beğerli Mahallesi’nde başlayan yangın sonucu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerinde söndürme işlemlerine devam ediyor.
Havadan da destek sağlanırken henüz kontrol altına alınmadı.
Kaynak: TGRT Haber