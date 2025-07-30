Aydın yangını söndürüldü mü son dakika? Efeler’de yangına müdahale

Son günlerde ülkemizde artan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Efeler ilçesinde zirai alana başlayan yangın kısa süre içerisinde ormana sıçradı.

AYDIN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

30 Temmuz Çarşamba günü Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Kenger Mahallesi’ndeki zirai alanda nedeni bilinmeyen yangın yaşanırken rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı.

AYDIN EFELER ORMAN YANGINI SON DAKİKA

Bugün Aydın’ın Efeler ilçesinde Kenger Mahallesi’ndeki yangının nedeni bilinmezken kısa sürede rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın yoğun olması alevlerin şiddetlenmesine neden oldu. Vatandaşların ihbarı sonucunda ekipler yangın yerine sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgede söndürme işlemlerine devam ediyor. Aydın yangınının dumanları gökyüzünü kaplamaya başladı.