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 | Sumru Tarhan

Aydın yangını söndürüldü mü son dakika? Efeler’de yangına müdahale

Havaların ısınmasıyla artan orman yangınları endişeli anlar yaşatırken bugün Aydın'da yangın çıktı. Efeler'de meydana gelen yangın ormana sıçrarken ekipler olay yerine sevk edildi.

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Aydın yangını söndürüldü mü son dakika? Efeler’de yangına müdahale
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:17

Son günlerde ülkemizde artan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. ilçesinde zirai alana başlayan kısa süre içerisinde ormana sıçradı.

AYDIN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

30 Temmuz Çarşamba günü 'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın ormana sıçrarken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Kenger Mahallesi’ndeki zirai alanda nedeni bilinmeyen yangın yaşanırken rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı.

Aydın yangını söndürüldü mü son dakika? Efeler’de yangına müdahale

AYDIN EFELER ORMAN YANGINI SON DAKİKA

Bugün Aydın’ın Efeler ilçesinde Kenger Mahallesi’ndeki yangının nedeni bilinmezken kısa sürede rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın yoğun olması alevlerin şiddetlenmesine neden oldu. Vatandaşların ihbarı sonucunda ekipler yangın yerine sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve İtfaiye ekipleri bölgede söndürme işlemlerine devam ediyor. Aydın yangınının dumanları gökyüzünü kaplamaya başladı.

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ETİKETLER
#yangın
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#orman yangını
#aydın
#efeler
#Kenger Mahallesi
#Aktüel
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