Aydın’da fay hattı geçen yerler ve kaçıncı derece deprem bölgesi olduğu merak ediliyor

03 Aralık 2024 21:33 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 21:59

Aydında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki fay hatları merak konusu oldu.

Son Dakika | Aydın'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son Dakika | Aydın'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre deprem, 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AYDIN'DA FAY HATTI VAR MI?

Aydın’da son 120 senedir büyük hasar bırakan bir deprem yaşanmadı ancak Aydın'ın alüvyon üstüne kurulan bir şehir olması nedeniyle güçlü bir deprem olasılığında da yıkımın büyük olacağı ihtimaline neden oluyor.

Nazilli, Söke ve Efeler’in büyük bir depremde ağır hasar alması ihtimal dâhilinde.

AYDIN'DA HANGİ İLÇELER RİSKLİ?

Aydın’ın en riskli noktalarından biri de Germencik.

Efeler ve Nazilli’de de fay hattı geçen mahalleler var.

Kuşadası’nda Hacıfeyzullah, Değirmendere Mahallesi de fay hattı geçen yerler arasında.

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay."