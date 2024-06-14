Aydın'daki yangın söndürme çalışmasında uçağın düştüğü Bafa Gölü nerede?
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:31
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait yangın uçağı Bafa Gölü'ne düştü. Vatandaşlar tarafından uçağın düştüğü Bafa Gölü'nün nerede olduğu merak ediliyor. Bafa Gölü, Muğla'ya bağlı Kapkırı köyünde bulunuyor. Bakan Yumaklı da uçağın bilinmeyen bir sebeple kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı olan Akyeniköy Mahallesi'nde bugün 13.20 sularında yangın meydana geldi.
Kısa sürede rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.
Söndürme çalışmaları sırasında görev alan amfibi uçak saat 16.30 sularında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada sert iniş yaptı.
Suya batan uçaktaki mürettebatı kurtarmak için ekipler çalışmalara başladı.
Vatandaşlar tarafından uçağın düştüğü Bafra Gölü'nün nerede olduğu merak ediliyor.
BAFA GÖLÜ NEREDE?
Aydın ile Muğla'nın il sınırlarında kalan bölge, Kapıkırı Köyü'ne bağlı olarak gözükmekte. Milas'a 39 kilometre uzaklıkta.
BAFA İLÇESİ NEREYE BAĞLI?
İki il sınırında kalan gölün içinde yer aldığı Bafa ilçesi, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı.
Kaynak: TGRT HABER