Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeniden gündeme gelen 17/25 Aralık kumpası nedir?

16 May 2024 08:56 - Güncelleme : 16 May 2024 09:59

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın soruşturmasında gizli tanığın eski bakanlar Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili ifadeye zorlandığına yönelik iddiası AK Parti kulislerinde bir süredir tartışma konusu oluyordu.

Üç polis müdürünün açığa alınması, devlet içinde yeni bir paralel yapı olduğuna yönelik iddiaları gündeme getirdi.

Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile MİT'in de dahil olduğu geniş çaplı bir soruşturma sürdürülüyor.

Yaşanan olaylar 17/25 Aralık olaylarını tekrardan gündeme getirdi.

Vatandaşlar ise 17/25 Aralık kumpasının ne olduğunu araştırmaya başladı.

17/25 Aralık soruşturmaları Eylül 2012 ve Şubat 2013 tarihinde yapılan ihbarlarla başlamıştır.

Olaylar 17 Aralık 2013 tarihinde ise Cumhuriyet Savcısı Celal Kara'nın gözaltı talimatları ve ilgili mahkemelerin arama kararlarının yerine getirilmesi ile gündeme gelerek kamuoyu tarafından duyulmuştur.

Daha sonra Celal Kara'nın görev yeri değiştirilmiş ve soruşturma diğer savcılar tarafından yürütülmüştür.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında iş adamları, bürokratlar, banka müdür, çeşitli düzeyde kamu görevlileri ve dört bakanın "rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık" suçlarını işledikleri iddia edilmiştir.

O dönemlerde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturmayı yürüten yargı ve emniyet mensuplarının suç örgütü FETÖ tarafından yönetildiğini ve "paralel devlet" yapılanmasında yer aldığını belirtmiştir.

Terör örgütü FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen Celal Kara hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak Almanya'ya kaçmıştır.