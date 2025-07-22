Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu araştırılıyor

İstanbul
Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin kaleme aldığı Aykut Enişte 2 filminin konusu ve oyuncuları yeniden gündem oldu.
Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ’ın yer aldığı filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.
Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur.
İyi niyeti ve saflığıyla başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmek için elinden geleni yapacaktır.
Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan
Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan
Nezaket Erden - Selbi
Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu
Hakan Yılmaz - Talat Yıldız
Lale Başar - Şule Atabeyoğlu