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 | Erdem Avsar

Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu araştırılıyor

Yeniden izleyici karşısında çıkan yerli komedi filmi Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

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Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu araştırılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 23:07

Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin kaleme aldığı Aykut Enişte 2 filminin konusu ve oyuncuları yeniden gündem oldu.

Başrollerinde Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ’ın yer aldığı filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu araştırılıyor

AYKUT ENİŞTE 2 NE ANLATIYOR?

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur.

İyi niyeti ve saflığıyla başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmek için elinden geleni yapacaktır.

Aykut Enişte 2 oyuncuları ve konusu araştırılıyor

AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

Nezaket Erden - Selbi

Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

Hakan Yılmaz - Talat Yıldız

Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

Sıkça Sorulan Sorular

Aykut Enişte 2 ne zaman çekildi?
Film 2021 yılında vizyona girdi.
ETİKETLER
#komedi
#romantik komedi
#Aykut Enişte 2
#Cem Gelinoğlu
#Melis Babadağ
#Türk Filmi
#Aktüel
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