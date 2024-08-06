AYM kararı ile Türkiye Gençlik Partisi kapandı

06 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:23

Anayasa Mahkemesi kararının 6 Ağustos Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığının sonlandırıldığı netleşti.

TÜRKİYE GENÇLİK PARTİSİ KAPANDI MI, NEDEN?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Gençlik Partisi'nin kendiliğinden dağılma hali ve hukuki varlığının sona erdiğinin tespitini isterken Anayasa Mahkemesi, büyük kongresinin yapılmadığını ve zorunlu organlarını oluşturmadığını gerekçe sunarak partiyi dağılmış olarak kabul etti.

Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin İlk Dijital Partisi olarak partiden savunma istemişti fakat verilen süre içerisinde savunma gelmedi. AYM ise 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Böylece partinin tüm mal varlığı da hazineye devredilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Haziran ayının ortasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılan Adalet ve Özgürlük Partisi ile ilgili kararı vermişti ve partiyi kapatmıştı.

TÜRKİYE GENÇLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİM?

3 Kasım 2021 tarihinde kurulan partinin başkanlığını Mesut Kapar yaparken Yargıtay kayıtlarına göre üye sayısı 0 olarak geçiyor.