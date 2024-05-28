Aynı PSN hesabı ile farklı Playstation cihazlarında oynama yöntemi

28 May 2024 17:10 - Güncelleme : 28 May 2024 17:29

PlayStation™Network (PSN), PS4™ ve PS5™ cihazlarında kullanılan bir hesap sistemidir.

PSN'e giriş yaptığınızda birçok özellik ve hizmeti kullanabilirsiniz.

Bu hizmetten yararlanmak için aktif bir PSN hesabınız ve internet bağlantınız olması gerekir.

Tüm oyunlar PSN hesabınıza bağlıdır.

Aynı anda iki konsolda birden tek hesapla çevrimiçi olarak oynayamazsınız. İşte farklı cihazlarda oyun oynamanın yolu:

Ana Konsol Ayarı: Hesabınızı ana konsolunuzda aktif hale getirin. Bu, oyunları çevrimdışı modda da oynayabileceğiniz anlamına gelir.

İkinci Konsolda Oynamak: Arkadaşınız, sizin hesabınızla ikinci bir konsolda oturum açarak oyunları indirip, çevrimdışı oynamayı etkinleştirebilir. Daha sonra kendi hesabına geçip, oyunları oynayabilir.

Bu yöntemle, PSN hesabınızdaki oyunları farklı cihazlarda oynayabilirsiniz.

Ancak, iki cihazda aynı anda çevrimiçi oynamak mümkün değildir.