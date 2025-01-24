Ayşe Barım Gezi olaylarında ne yaptı? Gözaltı kararı sonrası gündemde

24 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:32

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir konusu ile gündeme gelen Ayşe Barım'a Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı basında olan iddialar sebebiyle resen soruşturma başlatıldı. Gezi olaylarında ne dediği ise vatandaşın gündeminde.

Sanatçıların menajerliğini üstlenen Ayşe Barım için çıkan gözaltı kararı sonrasında evinde arama yapıldı. Ayşe Barım'ı Gezi olaylarında ne yaptığı ise sosyal medyada konuşuldu.

AYŞE BARIM GEZİ OLAYLARINDA NE YAPTI?

Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alınana Ayşe Barım'ın, Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile iletişimde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yapılan açıklamaya göre iletişimde olduğu öğrenildi.

ID İletişim Danışmanlık A.Ş. firmasının sahibi olan Barım, 29.05.2013 ve 02.06.2013 aralığında oyuncularla yaptığı görüşmelerde Gezi olaylarına katılmaları için yönlendirme yaptığı ortaya çıktı.

AYŞE BARIM NE DEDİ?

Oyuncuların menajerliğini üstlenen Barım, Gezi olayları sürecinde sanatçılara gezi olaylarına katılması için yönlendirdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım '

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır."