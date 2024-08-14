"Ayşe Tatile Çıksın" parolası Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması anlamına geliyor

14 Ağustos 2024 14:32 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:45

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci etabının başlamasının 50. yıldönümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda yer alan "Parola: Ayşe Tatile Çıksın!" ifadesinin ne demek olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.

AYŞE TATİLE ÇIKSIN NE DEMEK?

20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'ta bulunan Türklerin güvenliği için Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı.

Harekatın ardından Türkiye ve diğer garantör ülkeler arasında Kıbrıs meselesinin çözümü için 25 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde Cenevre konferansı düzenlendi.

2. Cenevre Konferansı'ndan sonuç alınamayınca 14 Ağustos'ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlatıldı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDA NEDEN AYŞE TATİLE ÇIKSIN PAROLASI KULLANILDI?

Parolaya konu olan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'ın kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata konuyla ilgili açıklamasında "Ben istihbaratçı olmadığım için tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen şöyle düşünüyorlar; Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekat'ın başlaması için bir parola belirlenmesine karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor. Babamın aklına biraz önce de benim tatilimi konuştuğu için 'Ayşe tatile çıksın' diyeyim diyor ve sen de o zaman anla ki bu müzakereler de çok fazla bir yere gidemeyecek gibi görünüyor ve bir şekilde harekat hazırlığı yapılmaya başlansın" ifadelerini kullandı.