Ayşe Tokyaz olayı nedir, nasıl öldü? Eyüpsultan'da kan donduran cinayet

Ayşe Tokyaz cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni, bir valizin içerisinde yol kenarında bulundu. Olayla ilgili eski polis memuru C.K. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alınırken, Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın iddiaları soruşturmaya yön verdi.

İstanbul’da yaşanan korkunç bir cinayet, genç bir üniversite öğrencisinin hayatına mal oldu. Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bir valiz içinde bulunmasıyla cinayetin soruşturması derinleşti.

AYŞE TOKYAZ OLAYI NEDİR?

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 13 Temmuz’da yol kenarında bir valiz içerisinde bulunan cesedin, Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz’a ait olduğu belirlendi. Olayın, genç kadının sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K. ile olan ilişkisi sonrası gelişen trajik bir süreçle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Polis soruşturması sonucu iddiaya göre, Ayşe Tokyaz’ın Küçükçekmece’deki bir evde öldürüldüğü ve cesedinin valize konularak Eyüpsultan’a taşındığını ileri sürüldü. Ayşe’nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadeleri, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynadı ve C.K.’nın genç kadını tehdit ettiği iddialarını gündeme getirdi.

AYŞE TOKYAZ NASIL ÖLDÜ?

Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeni, 13 Temmuz’da Eyüpsultan’da bir yol kenarında, kıyafetleri çıkarılmış şekilde bir valizin içerisinde bulundu. Polis soruşturması sonucunda, iddiaya göre genç kadının Küçükçekmece’de bulunan bir evde öldürüldüğü ve cesedinin valize konularak başka bir kişiyle birlikte Eyüpsultan’a götürüldüğü ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, C.K.’nın cinayeti işledikten sonra kan izlerini gizlemek için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü. Ayrıca, C.K.’nın cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı iddia edildi.

AYŞE TOKYAZ’I KİM ÖLDÜRDÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Olayın baş şüphelisi olarak eski polis memuru C.K. (38) gözaltına alındı. İddialara göre, Ayşe Tokyaz ile sosyal medya üzerinden tanışan ve bir süre ilişki yaşayan C.K., genç kadının yaş farkını gerekçe göstererek evlenme teklifini reddetmesi üzerine baskı uygulamaya başladı.

C.K.’nın, son kez görüşme talebiyle Ayşe Tokyaz’ı yalnız olarak evine çağırdığı ve burada genç kadını alıkoyduğu iddia edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, C.K. ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.