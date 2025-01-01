Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor
Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu. Ayşe Yüksel’in kariyeri merak konusu oldu.
Survivor 2025 yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.
AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel, Düzcelidir.
Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okudu.
Masa tenisi genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu. Uzun bir süredir tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.
SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?
Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.