Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 19:26 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:53

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu. Ayşe Yüksel’in kariyeri merak konusu oldu.