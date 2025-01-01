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Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 19:26 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 19:53
Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de Ayşe Yüksel oldu. Ayşe Yüksel’in kariyeri merak konusu oldu.

Survivor2025​ yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak.

Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 1. Resim

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel, Düzcelidir.

Yüksel, Düzce​ Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okudu.

Masa tenisi genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu. Uzun bir süredir tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

Ayşe Yüksel kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor - 2. Resim

SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR?

Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban​, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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