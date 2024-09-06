Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da doğdu

06 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:09

Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da katıldığı işgal karşıtı gösterilerde İsrail güçleri tarafından atılan gerçek mermi nedeniyle hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından Ezgi Eygi kimdir, kaç yaşında soruları araştırılmaya başlandı.

İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde aktivistler gösteri düzenledi.

İşgal karşıtı olarak düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından aktivistlere gerçek mermi ile ateş açıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, açılan ateş sonucunda başından vuruldu ve Nablus'taki Raifidiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Fuad Nafia tarafından yapılan açıklamaya göre Eygi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Türk asıllı ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak görev alıyordu.