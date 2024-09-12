Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi yarın Türkiye'ye getirilecek

12 Eylül 2024 12:13 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:28

Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da katıldığı işgal karşıtı gösterilerde İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin ne zaman Türkiye'ye getirileceği ile ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

İsrail işgal ettiği Barı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açıldı.

İsrail askerleri tarafından açılan ateşin ardından Filistinlilere destek için gösteriye katılan Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Ayşenur Ezgi Eygi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin ne zaman Türkiye'ye geleceği açıklandı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ CENAZESİ TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemler tamamlandı ve yarın Türkiye'ye getirilecek.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İşgal altındaki Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesiyle ilgili işlemler, bugün Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır. Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz."

AYŞENUR EZGİ EYGİ CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'ın Didim ilçesine getirilecek.

Cenaze namazının ne zaman kılınacağıyla ilgili ise ailesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Türk asıllı ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Ailesiyle birlikte küçükken ABD'nin Seattle eyaletine taşındı.

West Seattle Lisesi'nden mezun olan Ayşenur Ezgi Eygi, Washington Üniversitesi'nden psikoloji ana dalı ile orta doğu dilleri ve kültürleri yan dalından mezun oldu.

Ayşenur Ezgi Eygi, Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ile evlidir.