Aytaç Durak kimdir öldü mü? Adana’da 5 dönem başkanlık yapmıştı

Adana’da 5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aytaç Durak, sabah 09.55’te Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı.

Bunun üzerine uçak, tekrar havalimanına acil iniş yaptı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp hastaneye götürüldü.

Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

AYTAÇ DURAK ÖLDÜ MÜ?

Edinilen bilgiye göre Durak, sağlık ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Ölüm haberi bulunmayan Aytaç Durak’ın durumu ciddiyetini koruyor.

AYTAÇ DURAK KİMDİR?

Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen, kentin siyaset tarihinde önemli bir figür.

ANAP, DYP, MHP ve AK Parti’de siyaset yaptı, ayrıca bir dönem bağımsız olarak da görev üstlendi.

Durak, geçen yıl da evinde rahatsızlanmış ve hava ambulansıyla hastaneye kaldırılmıştı.