TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Aytaç Durak kimdir öldü mü? Adana’da 5 dönem başkanlık yapmıştı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 5 dönem başkanlık yapan 87 yaşındaki Aytaç Durak, İstanbul'a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. Durak'ın sağlık durumu merak ediliyor.

01.09.2025
01.09.2025
saat ikonu 17:11

’da 5 dönem yapan Aytaç Durak, sabah 09.55’te Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı.

Bunun üzerine , tekrar havalimanına acil iniş yaptı.

geçirdiği tespit edilen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp hastaneye götürüldü.

Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

AYTAÇ DURAK ÖLDÜ MÜ?

Edinilen bilgiye göre Durak, sağlık ekiplerince Yüreğir Başkent Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Ölüm haberi bulunmayan Aytaç Durak’ın durumu ciddiyetini koruyor.

AYTAÇ DURAK KİMDİR?

Aytaç Durak, 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen, kentin siyaset tarihinde önemli bir figür.

ANAP, DYP, MHP ve AK Parti’de siyaset yaptı, ayrıca bir dönem bağımsız olarak da görev üstlendi.

Durak, geçen yıl da evinde rahatsızlanmış ve hava ambulansıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Aytaç Durak’ın hayati tehlikesi devam ediyor mu?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak kalp krizi nedeniyle Yüreğir Başkent Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Ölüm haberi bulunmamakla birlikte, sağlık durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.
TGRT Haber
