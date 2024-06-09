09 Haziran 2024 13:52 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:23

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 öğrencinin başvurduğu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı sona erdi.

112 bin 695 salonda düzenlenen sınavın ardından öğrenciler AYT'de alan dışı soru çözmenin puan getirip getirmeyeceğini merak etmeye başladı.

AYT'DE ALAN DIŞI SORU ÇÖZMEK PUAN GETİRİR Mİ?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre AYT'de alan dışı soru çözmek puan getirmez.

AYT sınavında adayların yalnızca tercih yapacakları bölümün puan türüne göre testleri çözmeleri gerekiyor.

Örnek olarak sözel bölüm tercih etmek isteyen bir öğrencinin AYT'de matematik sorusu çözmesi sözel puanına etki etmez.

Matematik sorusunun puanı ayrı hesaplanarak sayısal ve eşit ağırlık puanlarına etki eder.

TYT'de ise öğrencilerin alan dışı çözdüğü sorular puan getirir.

YKS KİTAPÇIKLAR NE ZAMAN GERİ VERİLECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavı kapsamında yapılan TYT ve AYT kitapçıkları öğrencilere geri verilmeyecek.

Ancak kitapçıklar ve cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.