AZ Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

08 Kasım 2024 09:04 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:08

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe ve hüsranla döndü. AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı skoru merak konusu oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla deplasmanda mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, grup aşamasını ilk 8'de bitirme hedefiyle deplasmanda 3 puan aradı. AZ FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Ro-Zangelo Daal, 75. dakikada Kees Smit ve 87. dakikada Denso Kasius kaydederken Fenerbahçe'nin golü 70. dakikada Youssef En Nesyri’den geldi. Fenerbahçe'nin En Nesyri ile 63. dakikada kullandığı penaltıda ise kaleci gole izin vermedi. FENERBAHÇE KAÇ PUAN? UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kaybeden ekibimiz Fenerbahçe 5 puanda kaldı. AZ Alkmaar ise elde ettiği galibiyetle 6 puana yükseldi. Sıkça Sorulan Sorular Fenerbahçe yenildi mi? AZ Alkmaar 3-1 galip oldu İlgili Haberler Talisca kararını verdi! Süper Lig devi Fenerbahçe'ye cevap Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 kaybetti!