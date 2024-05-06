Aziz Theodore tarafından yapılan Kariye Camii İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunuyor

06 May 2024 14:59 - Güncelleme : 06 May 2024 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılışın ardından Kariye Camii bugün ibadete açıldı.

Vatandaşlar caminin nerede ve ilk olarak kim tarafından yapıldığını araştırmaya başladı.

Kariye Camii İstanbul'un Fatih ilçesinin sınırları içerisinde bulunan Edirnekapı semtinde bulunuyor.

Caminin tam adresi ise şöyle:

Derviş Ali Mahallesi, Kariye Cami Sokak, İstanbul/Fatih

Kariye Camii, 1511 yılına kadar kilise olarak kullanılmıştır.

536 yılında Aziz Theodore tarafından yapıldığı tahmin edilen yapı Osmanlı Sultanı II. Beyazıd'ın sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür.

Cumhuriyet döneminde ise 29 Ağustos 1945 tarihinde alınan karar ile müzeye çevrilmiştir.

21 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile cami statüsüne çevrilerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıldır restore edilen cami 6 Mayıs 2024 tarihinde ise tekrardan ibadete açılmıştır.