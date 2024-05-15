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Aziz Yıldırım konuşması canlı olarak yayınlandı! Basın toplantısında adaylığını doğruladı

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 14:04 - Güncelleme : 15 May 2024 14:15
Aziz Yıldırım konuşması canlı olarak yayınlandı! Basın toplantısında adaylığını doğruladı

Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamak üzere saat 13.30'da Wyndham Grand Kalamış Otel'de basın toplantısı yapan Aziz Yıldırım'ın konuşmasında Joseph Morinho anlaşmasında da bahsetti. Binlerce kişi tarafından Aziz Yıldırım basın toplantısı canlı izlendi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenlediği basın toplantısında farklı başlıkları ele aldı.

Ali Koç'un ''Ben başkan olursam bizi şampiyon yapmayacaklar'' sözüne tepki göstererek "Aday olmaya mecbur kaldım." dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından kesit, TGRT Haber Youtube kanalında. İzlemek için  buraya tıklayınız.

Kaynak: TGRT Haber
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