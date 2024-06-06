Aziz Yıldırım Mevzular Açık Mikrofon programı Fenerbahçe seçimlerinden önce yayınlanacak

06 Haziran 2024 08:43 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:05

Fenerbahçe 7-8 Haziran tarihleri arasında Olağan Genel Kurul ile yeni başkanını seçecek.

Mevcut başkan Ali Koç ve Aziz yıldırım arasında geçecek olan seçim yarışı giderek kızışmaya başladı.

İki tarafın yaptığı açıklamaların ardından Aziz Yıldırım'ın Mevzular Açık Mikrofon programına katılacağı açıklandı.

Programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un yaptığı açıklamaya göre çekimler 5 Haziran tarihinde gerçekleştirildi.

Çekimlerin ardından taraftarlar tarafından programın ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu.

Mevzular Açık Mikrofon Aziz Yıldırım programının ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Gain platformunda yayınlanacak olan programla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.