Aziz Yıldırım'ın transfer edeceğini söylediği Romelu Lukaku 2023-2024 istatistiği

28 May 2024 11:59 - Güncelleme : 28 May 2024 12:11

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazandığı taktirde Roma'da forma giyen Romelu Lukaku'yu transfer edeceği öğrendildi.

Taraftarlar tarafından Romelu Lukaku'nun 2023-2024 sezonunda kaç gol attığı ve istatistikleri merak ediliyor.

31 yaşındaki yıldız golcü Lukaku 2023-2024 sezonunda Chelsea'den Roma'ya 5.8 milyon Euro karşılığında kiralık olarak gitti.

Roma'da bu sezon Seria A'da 32, Avrupa Ligi'nde 13, ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 47 maça çıktı.

Yıldız futbolcu karşılaşmalarda 21 gol 4 asist yaparken sezon boyunca sadece 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

Kariyeri boyunca ise 278'i Premier League olmak üzere toplam 489 resmi maça çıktı.

Kariyeri boyunca bulunduğu takımlarda toplamda 231 gol ve 71 asist katkısı yaptı.