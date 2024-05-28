Aziz Yıldırım'ın transfer edeceğini söylediği Romelu Lukaku 2023-2024 istatistiği
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
28 May 2024 11:59 - Güncelleme : 28 May 2024 12:11
Taraftarlar tarafından Romelu Lukaku'nun bu sezon kaç gol attığı merak ediliyor. Ayrıca oyuncunun hangi takımda olduğu ve istatistikleri de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimi kazandığı taktirde Roma'da forma giyen Romelu Lukaku'yu transfer edeceği öğrendildi.
Taraftarlar tarafından Romelu Lukaku'nun 2023-2024 sezonunda kaç gol attığı ve istatistikleri merak ediliyor.
31 yaşındaki yıldız golcü Lukaku 2023-2024 sezonunda Chelsea'den Roma'ya 5.8 milyon Euro karşılığında kiralık olarak gitti.
Roma'da bu sezon Seria A'da 32, Avrupa Ligi'nde 13, ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 47 maça çıktı.
Yıldız futbolcu karşılaşmalarda 21 gol 4 asist yaparken sezon boyunca sadece 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
Kariyeri boyunca ise 278'i Premier League olmak üzere toplam 489 resmi maça çıktı.
Kariyeri boyunca bulunduğu takımlarda toplamda 231 gol ve 71 asist katkısı yaptı.
Kaynak: TGRT HABER