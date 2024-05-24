Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale'de doğdu

24 May 2024 09:57 - Güncelleme : 24 May 2024 10:23

Fenerbahçe 30-31 Mayıs 2024 tarihinde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapacak.

Kulübün yeni başkanının seçileceği genel kurulda 6 yıl aranın ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç tekrardan karşı karşıya gelecek.

Seçimlere sayılı günler kala Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Murat Salar'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Murat Salar 1971 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya geldi.

A.Ö.D Tevfik Fikret Lisesi'ni bitirdikten sonra 1994 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Price Waterhouse Coppers'ta çalıştı.

Buradaki görevinin ardından 14 yıl boyunca Anadolu Grubu'nun finans sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

2010 yılında Bosphorus Capital Portföy Yönetim A.Ş. şirketini kurdu.

Şirket daha sonra alanındaki iki büyük firma ile birleşerek Azimut Portföy Yönetim A.Ş. adını aldı.

2016 yılından bu zamana kadar Azimut Portföy Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Murat Salar evli ve iki kız babasıdır.