B1 ehliyet nedir? Ehliyette yaş sınırı yeniden belirlendi

10 Aralık 2024 08:23 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 08:27

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, sürücü belgeleriyle ilgili önemli değişiklikler getirdi. Ehliyet yaş sınırının bazı sürücü belgelerinde yeniden belirlenmesinin ardından B1 ehliyeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Ehliyette yaş sınırı düşürüldü mü? A1 ve B1 sınıfı ehliyet alacaklar dikkat

Ehliyette yaş sınırı düşürüldü mü? A1 ve B1 sınıfı ehliyet alacaklar dikkat

Yapılan değişiklikle beraber M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet​erde yaş sınırı 18'den 16’ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24’e düşürüldü. Belirli yaş grupları için ise sağlık kontrolleri sıklaştırıldı.

B1 EHLİYET NEDİR?

B1 sınıfı ehliyet, motorlu araçları kullanmak için verilen bir ehliyet türüdür. Bu ehliyet sınıfı, genellikle üç tekerlekli motorlu araçlar ile hafif dört tekerlekli araçlar için geçerlidir.

B1 EHLİYET İLE HANGİ ARAÇLAR KULLANILABİLİR?

B1 ehliyet ile kullanılabilecek araçlar daha düşük ağırlık ve hız sınırına sahip özelliktedir. Bu araçlar şu şekildedir;

Motorlu Üç Tekerlekli Araçlar

Hafif Dört Tekerlekli Araçlar

EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Sürücü belgelerinde yapılan yeni düzenlemeyle beraber ehliyet yaş sınırı 16’ya indirildi. Yapılan değişiklikle, sürücü belgelerine göre yaş sınırı ise şu şekilde belirlendi:

M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü

D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 yaş olarak belirlendi

A sınıfı sürücü belgesi için istenilen yaş sınırı 20

C, CE, D1 ve D1E ehliyeti için isteyen yaş şartı 21

D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş sınırı 24