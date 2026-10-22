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Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:24

Baba Kız Doğada eşi neden öldü? Murat Kurtal eşi Sunay Kurtal'ın vefatını bu sözlerle açıklamıştı"

Sosyal medyada “Baba Kız Doğada” hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal, 33 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evlerinde aniden fenalaşarak yaşamını yitiren üç çocuk annesi Sunay Kurtal'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Murat Kurtal, eşinin ölümünün ardından yaptığı duygusal açıklamayla yaşadığı acıyı dile getirdi.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Baba Kız Doğada eşi neden öldü? Murat Kurtal eşi Sunay Kurtal'ın vefatını bu sözlerle açıklamıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:24

Doğa ve aile yaşamına ilişkin paylaşımlarıyla tanınan Murat Kurtal'ın ailesinden gelen acı haber, sosyal medya kullanıcılarını üzdü. Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal, 21 Şubat 2026 gecesi 'daki evlerinde aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Sunay Kurtal, 33 yaşında yaşamını yitirdi. Üç çocuk annesi olan Sunay Kurtal'ın vefatının ardından Murat Kurtal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da gündem oldu. Peki, Baba Kız Doğada Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal neden öldü? Murat Kurtal eşinin vefatını hangi sözlerle duyurdu? İşte merak edilen ayrıntılar.

Baba Kız Doğada eşi neden öldü? Murat Kurtal eşi Sunay Kurtal'ın vefatını bu sözlerle açıklamıştı"

BABA KIZ DOĞADA EŞİ NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medyada “Baba Kız Doğada” hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal, 21 Şubat 2026 gecesi Ankara'daki evlerinde aniden fenalaştı. Yere yığılan Sunay Kurtal için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Baba Kız Doğada eşi neden öldü? Murat Kurtal eşi Sunay Kurtal'ın vefatını bu sözlerle açıklamıştı"

33 yaşında hayatını kaybeden Sunay Kurtal'ın ölümüne ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde, gece saatlerinde aniden fenalaştığı belirtildi. Ancak ölümüne yol açan kesin sağlık sorunu hakkında doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

Üç çocuk annesi Sunay Kurtal'ın vefatı, ailesi ve Murat Kurtal'ın sosyal medya paylaşımlarını takip eden kişiler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

MURAT KURTAL EŞİNİN VEFATINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Murat Kurtal, eşinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı acıyı dile getirdi. Eşini hayat arkadaşı ve çocuklarının annesi olarak tanımlayan Kurtal, bir süre hesabını donduracağını belirtti.

Baba Kız Doğada eşi neden öldü? Murat Kurtal eşi Sunay Kurtal'ın vefatını bu sözlerle açıklamıştı"

Murat Kurtal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor… Söylenecek sözüm kalmadı. Bana dua edin. Mekânın cennet olsun can yoldaşım, hatun'um.”

Baba Kız Doğada eşi neden öldü? Murat Kurtal eşi Sunay Kurtal'ın vefatını bu sözlerle açıklamıştı"

Bu sözlerle eşinin vefatını duyuran Murat Kurtal'ın açıklaması, takipçileri tarafından çok sayıda taziye ve destek mesajıyla karşılandı.

BABA KIZ DOĞADA KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Murat Kurtal'ın Sunay Kurtal ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Aile yaşamına ve doğa gezilerine ilişkin paylaşımlarıyla tanınan Kurtal, özellikle kızlarıyla çektiği videolarla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Eşinin vefatının ardından çocuklarıyla birlikte hayatına devam edeceğini belirten Murat Kurtal, açıklamasında evlatlarının hem annesi hem babası olacağını ifade etti. Yaşadığı kayıp nedeniyle sosyal medya hesabına bir süre ara vereceğini de duyurdu.

MURAT KURTAL KİMDİR?

Murat Kurtal, sosyal medyada “Baba Kız Doğada” adıyla bilinen hesabında ailesiyle geçirdiği zamanları, doğa gezilerini ve günlük yaşamından kesitleri paylaşarak tanındı. Özellikle kızlarıyla yaptığı paylaşımlar, takipçilerinin ilgisini çekti.

Ailesiyle kurduğu samimi iletişimi ve doğa temalı içerikleriyle bilinen Kurtal, eşi Sunay Kurtal'ın vefatıyla hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı. Eşinin ardından yaptığı açıklamada çocuklarına odaklanacağını belirten Kurtal'a sosyal medya kullanıcılarından başsağlığı mesajları geldi.

ETİKETLER
#ankara
#murat kurtal
#sunay kurtal
#baba kız doğada
#Aktüel
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