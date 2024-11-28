Bağ-Kur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor

28 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:55

2025 emekli maaşı zammı gelişmeleri için milyonlarca vatandaş enflasyon farkının netleşmesini bekliyor.

Emekli maaşı için yüz güldüren haber! Yeni oranlar ve zam miktarları belli oldu | İşte masadaki üç rakam

Emekli maaşı için yüz güldüren haber! Yeni oranlar ve zam miktarları belli oldu | İşte masadaki üç rakam

2025​ yılına girilmesine kısa bir süre kala Bağ-Kur, emekli maaş zammı için gözler açıklamalara çevrildi.

5 AYLIK ENFLASYON​ BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları da bu kapsamda 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.

EN DÜŞÜK BAĞ KUR EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

Enflasyon beklentilerine yönelik yapılan tahminlere göre, gelecek yılın ilk altı aylık döneminde en düşük emekli aylığının 14 bin lira bandının üzerine çıkması bekleniyor.

2024 yılında ise en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri ise şöyle:

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 44,11

AA: Yüzde 44,23