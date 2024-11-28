Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bağ-Kur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor

Bağ-Kur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:55
Bağ-Kur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor

2025 emekli maaşı zammı gelişmeleri için milyonlarca vatandaş enflasyon farkının netleşmesini bekliyor.

2025​ yılına girilmesine kısa bir süre kala Bağ-Kur, emekli maaş zammı için gözler açıklamalara çevrildi.

Bağ-Kur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor - 1. Resim

5 AYLIK ENFLASYON​ BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları da bu kapsamda 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.

Bağ-Kur emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor - 2. Resim

EN DÜŞÜK BAĞ KUR EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

Enflasyon beklentilerine yönelik yapılan tahminlere göre, gelecek yılın ilk altı aylık döneminde en düşük emekli aylığının 14 bin lira bandının üzerine çıkması bekleniyor.

2024 yılında ise en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri ise şöyle:

OVP: Yüzde 41,50

PKA: Yüzde 44,11

AA: Yüzde 44,23

Sıkça Sorulan Sorular
6 aylık enflasyon verisi ile büyük oranda belli olacak. Son söz için hükümet beklenecek.

İlgili Haberler

 

Kaynak: TGRT Haber
enflasyon2025

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...