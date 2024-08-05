Bahadır Kimya halka arzı BAHKM kodu ile talep toplamaya başlıyor
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Bahadır Kimya halka arzının ne zaman işlem göreceği ve kaç lot vereceği merak konusu olurken talep toplama tarihler 5-6-7 Ağustos olarak açıklandı.
Bu haftanın halka arz takvimini yakından takip edenler SPK tarafından başvurusu onaylanan Bahadır Kimya halka arzının katılım endeksine uygunluk durumunu ve kodunu araştırmaya başladı.
BAHADIR KİMYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Katılım endeksine uygun olmayan Bahadır Kimya halka arzının kaç lot dağıtacağı belli olmazken olası miktar şöyle:
1.1 Milyon katılım - 8 Lot
1.5 Milyon katılım - 6 Lot
1.9 Milyon katılım - 5 Lot
2.3 Milyon katılım - 4 Lot
2.7 Milyon katılım - 3 Lot
3.1 Milyon katılım - 3 Lot
3.5 Milyon katılım - 2 Lot
3.9 Milyon katılım - 2 Lot
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
5-6-7 Ağustos'ta talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olmazken talep toplama tarihinin ardından Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Açıklığı %29,09, iskontosu %20 ve büyüklüğü 816 Milyon TL olan hisse, bireysele eşit dağıtım yapacak.
Fonun kullanım yerleri arasında ise %20-30 Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, %60-70 Hammadde tedariki, %10-20 İşletme sermayesi yer alıyor.
HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?
Halka arz, BAHKM kodu ile 51,00 TL'den işlem görecekken Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak.