Bahar bu akşam var mı? 7 Ocak yayın akışında neden olmadığı izleyicinin gündeminde

07 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:29

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, Salı günleri izleyici ile buluşuyor. 7 Ocak günü Show TV yayın akışında yer almaması üzerine neden yok merak edilmişti. Çoğu dizi bu hafta yeni bölümünü yayınlamıyor.

Demet Evgar​'ın başrolünde yer aldığı Bahar​ dizisi bu akşam var mı, yok mu belli oldu. Kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan dizi​ bugünün yayın akışında yer almadı.

BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 7 OCAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizi 7 Ocak Salı akşamı yeni bölümünü yayınlamayacak. Yeni yıl haftası olmasından dolayı diziler bu hafta ekranlara gelmezken Bahar da bu diziler arasında yer aldı.

Buna göre Bahar, bugün yayınlanmayacak. Yeni bölüm 14 Ocak'ta ekranlara gelecek.

BAHAR NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Yeni yıl haftası olması sebebiyle bu akşam Bahar dizisi yeni bölümünü yayınlamadı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı "14 Ocak Salı 20.00’de Show TV’de" açıklaması ile yeni bölüm yayınlanma tarihi de belli oldu.

Dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek.

BAHAR BUGÜN NEDEN YOK?

7 Ocak Salı günü Bahar dizisi yeni bölümünü yayınlamadı. Yeni yıl haftası sebebiyle diziler yeni bölümlerini 1 hafta gecikmeli olarak ekranlara getiriyor. Bu nedenle dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadı.

SHOW TV 7 OCAK YAYIN AKIŞI SALI

08.00 Bu Sabah

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Lohusa

22.30 Lohusa

00.45 Sandık Kokusu

03.30 Siyah Kalp

05.45 Bahar