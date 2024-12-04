Bahar dizisi 27. bölümde yaşananlar merak konusu oldu

04 Aralık 2024 16:40 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:42

Show TV’nin sevilen dizilerinden Bahar’ın 27. bölümünde yaşananlar takipçileri tarafından merak ediliyor.

Bahar dizisine Dedektif Edip karakteri konuk oluyor

Bahar dizisine Dedektif Edip karakteri konuk oluyor

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi yıldızların başrollerini paylaştığı Bahar​ dizisi, ikinci sezonuyla izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.

BAHAR DİZİSİ 27. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Umay ve Cem’in geçirdikleri kaza​ sonrası hastaneye kaldırılması, Bahar ve Timur arasındaki tansiyonu da artırmış durumda.

Timur, her şeyin baş sorumlusu olarak Evren’i suçluyor.

Bahar ve Timur arasında duygusal bir çalkantı baş gösteriyor.

Seren, Aziz’in hareketlerini anlamaya çalışırken, Aziz’in içinde bulunduğu sıkıntılı ortam, çiftin ilişkisini tehdit etmeye başlıyor.

BAHAR DİZİSİ 28. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Bahar’ın 28. bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak edilmeye başlandı.

Bahar’ın 28. bölümünün ne zaman yayınlanacağı da Google aramalarında öne çıkıyor.

Bahar dizisi her Salı günü ekranlara geliyor.

Bir değişiklik olmazsa Bahar 28. bölümün 11 Aralık Salı günü yayınlanması bekleniyor.