Bahar dizisinde Ayhan Liberte karakterini Bennu Yıldırımlar oynuyor

27 May 2024 10:46 - Güncelleme : 27 May 2024 11:11

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin senaryosuna Ayhan Liberte karakteri dahil oluyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün yazdığı dizide Ayhan Liberte karakteri bir boşanma avukatı katılacak.

Karakteri ise ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar oynuyor.

İzleyiciler tarafından Bennu Yıldırımlar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Bennu Yıldırımlar 22 Kasım 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olan ünlü oyuncu 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra 1991 yılına kadar İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Westminster Adult Education Institute'de drama üzerine eğitim gördü.

1997 yılında Süper Baba adlı dizide Elif karakteri ile tanınmaya başlayan başarılı oyuncu Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Fikret karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Oyuncu Bülent Emin Yarar ile evli olan ünlü oyuncunun bir kızı bulunuyor.

Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle: