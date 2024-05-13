Bahar dizisinde Leyla karakterini Sahra Şaş oynuyor

13 May 2024 09:32 - Güncelleme : 13 May 2024 09:50

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni bölümde kadrosuna Leyla karakteri dahil oluyor.

Dizinin izleyicileri Leyla'nın kim olduğunu ve karakteri oynayan ünlü oyuncu Sahra Şaş'ın hayatını ve biyografisini araştırıyor.

Leyla karakteri dizide "Bahar" karakterinin hastası olarak seyircilerin karşısına çıkacak.

Sahra Şaş 15 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslen Erzincanlı olan ünlü oyuncu aldığı kısa bir oyunculuk eğitiminin ardından 2013 yılında "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım" adlı dizide ilk defa rol aldı.

Oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle: