Bahar dizisinde Leyla karakterini Sahra Şaş oynuyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
13 May 2024 09:32 - Güncelleme : 13 May 2024 09:50
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde yer alan Leyla karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Karakteri oynayan Sahra Şaş kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler gibi soruların cevapları da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni bölümde kadrosuna Leyla karakteri dahil oluyor.
Dizinin izleyicileri Leyla'nın kim olduğunu ve karakteri oynayan ünlü oyuncu Sahra Şaş'ın hayatını ve biyografisini araştırıyor.
Leyla karakteri dizide "Bahar" karakterinin hastası olarak seyircilerin karşısına çıkacak.
Sahra Şaş 15 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Aslen Erzincanlı olan ünlü oyuncu aldığı kısa bir oyunculuk eğitiminin ardından 2013 yılında "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım" adlı dizide ilk defa rol aldı.
Oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar ise şöyle:
- Adını Kalbimi Yazdım
- Martı
- Çoban Yıldızı
- Something About That Night
- Bizim Hikaye
- Kadın
- Zemheri
- Menajerimi Ara
- Ex Aşkım
- Alev Alev
- İlk ve Son
- Dokuz Oğuz
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Gün Batımına Birkaç Gün Kala
- Atatürk
- Kopuk
Kaynak: TGRT HABER