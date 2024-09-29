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Bahar dizisinde Seren'in annesi Nesrin'i Nihal Yalçın oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 13:19
Bahar dizisinde Seren&#039;in annesi Nesrin&#039;i Nihal Yalçın oynuyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin kadrosuna Nesrin adlı yeni bir karakter dahil oluyor. Karakterin dahil olmasıyla birlikte izleyiciler Bahar Nesrin kim tarafından oynanıyor sorusunu sormaya başladı.

Başrollerinde Demet Evgar​, Buğra Gülsoy​, Mehmet Yılmaz Ak​'ın olduğu yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt​'un oturduğu Bahar​ dizisine Nesrin adında yeni bir karakter dahil oluyor.

İzleyiciler tarafından Bahar Nesrin kimdir, oynayan oyuncu kim sorusunun cevabı araştırılıyor.

Bahar dizisinde Seren'in annesi Nesrin'i Nihal Yalçın oynuyor - 1. Resim

BAHAR NESRİN KİMDİR?

Bahar dizisinde Seren'in annesi olarak senaryoya dahil olan Nesrin Köksal'ı ünlü oyuncu Nihal Yalçın oynuyor.

Bahar dizisinde Seren'in annesi Nesrin'i Nihal Yalçın oynuyor - 2. Resim

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın 29 Mart 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde çocukluğunu geçiren ünlü oyuncu ailesinin teşviki ile konservatuvara girmeye karar verdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisansının ardından bir süre boyunca seslendirme yapan ünlü oyuncu ilk olarak ilk olarak "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" adlı filmde rol aldı.

Nihal Yalçın'ın oynadığı bazı dizi ve filmler ise şöyle:

  • Şöhret Okulu
  • Kurtlar Vadisi
  • Ay Lav Yu
  • Kış Masalı
  • Avrupa Yakası
  • Cümbür Cemaat Aile
  • Yalan Dünya
  • Berlin Kaplanı
  • Beş Kardeş
  • Yol Ayrımı
  • İstanbullu Gelin
  • Kırmızı Oda
  • Oğlum
Kaynak: TGRT Haber
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