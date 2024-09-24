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Bahar dizisinde Süreyya karakterini Büşra Pekin oynayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:45
Bahar dizisinde Süreyya karakterini Büşra Pekin oynayacak

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde 2 yeni oyuncu katılıyor. Dizi bu akşam yayınlanmaya başlarken Süreyya karakteri tanıtım fragmanında dikkatleri üzerine çekti.

Demet Evgar​'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi 24 Eylül akşamı 20.00'da yeni sezonu ile ekranlara gelecek.

İzleyicilerin dikkatini çeken karakterlerden biri ise Süreyya​ oldu.

BAHAR DİZİSİ SÜREYYA KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Show TV'de yayımlanan dizide Süreyya karakterini Büşra Pekin​ oynayacak.

Bahar dizisinde Süreyya karakterini Büşra Pekin oynayacak - 1. Resim

BAHAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy​'un başrolünde yer aldığı dizi, 24 Eylül günü ikinci sezonu ile başlayacak. Oyuncu kadrosunda ise Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan yer aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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